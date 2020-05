La salute fisica è importante e sempre più spesso si ricorre ai suggerimenti attraverso le app, per: fitness, addominali piatti, corsi di yoga. Lo yoga aiuta al benessere fisico e mentale e con lezioni semplici è possibile imparare facilmente come dedicarsi alla nostra persona: diminuendo lo stress, aumentando la capacità di concentrazione; a livello fisico migliora la flessibilità, l’elasticità, la postura, l’equilibrio e rafforza i muscoli.

Yoga: per una forma fisica perfetta

Da considerare che a livello di attrezzature, lo yoga è molto economico in quanto richiede solo un tappetino e un po’ di spazio per fare gli esercizi.

In questo periodo dove molti lavorano in smart working diventa indispensabile prendersi cura del proprio corpo per evitare danni spiacevoli nel tempo.

Ecco le 5 App da scaricare

Ed ecco per voi una lista delle 5 app che permettono di seguire lezioni yoga, anche per i principianti.

Asana Rebel un mix tra yoga e fitness: questa app è disponibile per Android e iOs. Attualmente ha conquistato 10 milioni di utenti in tutto il mondo. L’App è molto completa e offre più di 400 variazioni di allenamento per rimettersi in forma. Le lezioni sono disponibili anche in italiano. L’app prevede un periodo di prova e poi cosa 9,99 euro al mese.

Per i principianti che intendono affacciarsi al mondo dello Yoga per principianti offre tre pratiche: Vinyasa, Hatha e Yoga rigenerante. Quest’ app è disponibile sia su Android che iOs. Questa App è gratuita dal 1° aprile 2020.

App Yoga Studio offre video lezioni scaricabili sullo smartphone, in modo da rivedere il video tutte le volte possibili. È possibile anche creare un corso personalizzato con 80 programmi proposti, tutti con diverse particolarità. Il download è gratuito, è possibile fare acquisti in app.

Yogaia con lezioni dal vivo, stimolanti e con rapporto diretto con l’insegnante. Con l’attivazione della videocamera, è possibile ricevere consigli personalizzati durante la lezione dagli insegnanti. L’app è disponibile in inglese e dopo due settimane di prova bisogna pagare un costo mensile di euro 9,99.

App Alo Moves per avere l’imbarazzo che tantissimi piani di allenamento: Kundalini Ashtanga, Hatha, Vinyasa, Nidra, yoga prenatale, rigenerante, pilates, respirazione, stretching, meditazione: è disponibile su sistemi Android e iOs; prevede un periodo di prova gratuito di 14 giorni e poi è a pagamento.

