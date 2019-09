Speciale salute: yoga ormonale in menopausa, benefici gomma da masticare, ritorno all’ora solare e mal di schiena da zaino

Nella rassegna di salute e benessere di oggi 11 settembre 2019 si parlerà dei benefici dello yoga ormonale in menopausa, dei benefici della gomma da masticare dopo gli interventi, del ritorno all’ora solare tra qualche settimana e del mal di schiena dei giovani legato allo zaino. Vediamo, quindi, tutte lo novità di oggi.

Benefici yoga ormonale in menopausa

Lo Yoga Ormonale è considerato un toccasana naturale contro i disturbi della menopausa, e in Italia se ne sente parlare sempre più spesso. Questa tecnica è molto utile al fine del riequilibrio ormonale, infatti sono in grado di stimolare le varie ghiandole dalla tiroide fino alle ovaie. La sequenza completa ha una durata di circa mezz’ora e andrebbe praticata per 3/4 volte a settimana, e grazie all’abbinamento tra asama ed esercizi di respirazione, si concretizza un massaggio interno alle ghiandole, con benefici importanti a tutte le età.

Gomma da masticare, quali benefici?

Dopo uno studio fatto da scienziati, si è potuto concludere che masticando una gomma dopo un intervento chirurgico addominale, velocizza il processo di guarigione, questo perché viene ripristinata più velocemente la funzione intestinale, riducendo il periodo postoperatorio.

Ritorno dell’ora solare

Piano piano anche questa estate 2019, molto calda sicuramente, ci sta dicendo addio. Vediamo che tutti tornano a scuola, c’è chi torna a lavoro, le giornate iniziano a finire prima e si sente una leggera freschezza che subito ci fa venire voglia di metterci sotto le coperte. Si sta avvicinando l’autunno, una stagione che piace e non piace. Sicuramente questo caldo torrido, che è arrivato a toccare anche 40 gradi quest’estate non mancherà a molte persone. Arrivati a questo punto è lecito chiedersi quando si cambia l’orario. Scopriamolo insieme così da non esser presi alla sprovvista.

Zaino, mal di schiena e scoliosi

Gli specialisti sono stati molto chiari in merito, lo zaino che portano sulla schiena i ragazzi, non provocano scoliosi, il mal di schiena si, e quindi ricordano l’importanza di controllare la curvatura dorsale della schiena. Con l’inizio delle scuole, insegnanti e genitori, hanno le loro convinzioni sulla pericolosità che potrebbe provocare la pesantezza dello zaino che i ragazzi portano sulle spalle pieni di libri.

