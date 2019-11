Yogurt e dieta ricca di fibre: si riduce il rischio di tumore ai polmoni

Uno studio fatto su 1,4 milioni di adulti sia in America, che in Europa e in Asia, ha confermato che una dieta ricca di fibre e yogurt è fortemente associata a un ridotto rischio di cancro ai polmoni grazie alle proprietà prebiuotiche e probiotiche.

Andiamo a vedere effettivamente cosa si è scoperto

I soggetti che sono stati sottoposti a questi studi, hanno suggerito dei risultati molto convincenti. Quelli con più alti consumo di yogurt e fibre avevano un rischio del cancro al polmone ridotto del 33% rispetto al gruppo che non consumava yogurt e consumava pochissima quantità di fibre. Queste prove dichiarano gli studiosi sono molto concrete e raccomandano una dieta ricca di fibre e yogurt.

Quale sono stati i risultati

Durante uno studio durato circa nove anni, i soggetti sottoposti a esperimento, circa 19 mila con carcinomi polmonare incidente, hanno aiutato a riscontrare che l’assunzione sia di fibre che di yogurt erano inversamente associate al rischio di cancro ai polmoni. Le associazioni di yogurt in fibra con carcinoma polmonare erano significative nei non fumatori. Considerata l’assunzione contemporanea di yogurt e fibre, si è riuscito a dimostrare che c’è stata una riduzione del rischio del cancro ai polmoni del 30% rispetto alle diete senza yogurt e povere di consumo.

Studi fatti precedentemente hanno confermato che l’alta assunzione di fibre e cereali integrali implica la riduzione di rischio di ictus, diabete di tipo 2 e cancro del colon retto con una diminuzione tra il 15-30% dei decessi per tutte le cause cardiovascolari. È stato anche riscontrata una riduzione del 16-24% delle malattie coronariche, ictus, diabete di tipo 2 e cellule del cancro del colon retto risultanti dal consumo di cibi ricchi di fibre. In più ci si afferma che un’alta assunzione di yogurt potrebbe essere correlato alla diminuzione di rischi cardiovascolari.

Yogurt: quali sono i benefici per il corpo?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062