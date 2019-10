Yogurt: quali sono i benefici per il corpo?

Intero, magro, alla frutta cremoso, alla frutta con i pezzi, al caffè, greco, con i cereali., senza quello di soia. Scegliere lo yogurt giusto diventa sempre più difficile. Non dipende solo dal gusto ma anche dalle proprietà che il tipo di yogurt può avere.

Come “nasce” lo yogurt

Senza entrare in spiegazioni troppo scientifiche, possiamo dire che lo yogurt deriva dalla lavorazione del latte, intero o magro, fermentato ad opera di alcuni microrganismi: lo Streptococcus Thermophilus e il Lactobacillus Bulgaricus.

Sono questi fermenti che rendono lo yogurt un alimento che fa bene al nostro corpo. Ma, secondo la normativa alimentare, devono essere presenti entrambi per ottenere reali benefici.

Quali sono i benefici per il corpo

Vediamo di citarne alcuni:

lo yogurt è un alimento completo: infatti, contiene non solo i fermenti lattici, ma anche vitamine, proteine, calcio, fosforo, magnesio;

è altamente digeribile per basso contenuto di lattosio;

riequilibra la flora batterica intestinale;

facilita la digestione;

contrasta la stitichezza;

riduce il gonfiore addominale;

rafforza il sistema immunitario

previene danni al fegato grazie alla vitamina B;

regolarizza i livelli di colesterolo;

aiuta a regolare la pressione arteriosa;

è consigliato in gravidanza ed è adatto ai bambini.

Infine, grazie a tutti questi benefici (ma elenco non è esaustivo), lo yogurt viene utilizzato in molte ricette, sostituendo la panna o il burro, e anche come base per molti rimedi cosmetici, come maschere per il viso o per i capelli, per le proprietà lenitive e idratanti.

