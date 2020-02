YouTube aggiornamento: cambia interfaccia a marzo

YouTube cambia faccia, o meglio cambia interfaccia, dal prossimo mese di marzo 2020. Nulla di preoccupante o particolarmente rivoluzionario, per tutti coloro che usano assiduamente la piattaforma di video più nota al mondo. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa accadrà.

YouTube aggiornamento alla nuova interfaccia definitiva

Google ha reso noto che nelle vecchie versioni di YouTube non sono disponibili diverse delle nuove funzionalità e dei miglioramenti del design inseriti nel corso di questi ultimi tre anni, compresi quelli più richiesti dagli utenti, ovvero quelli rilasciati due mesi fa. Ecco spiegato il motivo, per cui da marzo, gli utenti vedranno unicamente la versione desktop più recente e quindi quasi certamente non saranno più funzionanti le estensioni e i vari workaround con la vecchia interfaccia dell’ app di YouTube.

Fino ad oggi gli utenti di YouTube possono ancora scegliere con quale interfaccia utilizzare la piattaforma, ma a quanto pare da marzo 2020 non sarà più possibile. Sono circa dieci, se non oltre, i restyling che YouTube ha apportato nel corso della sua esistenza, dalla sua nascita nel lontano 2005 fino al 2019. Stavolta, pare sia giunto il tempo di stabilire quella definitiva. Per coloro che usano l’interfaccia che diverrà desueta, Google avviserà di aggiornare il browser, qualora fosse non compatibile con la nuova definitiva versione di YouTube. Tra i cambiamenti dell’ interfaccia YouTube ha ridotto il numero delle anteprime nella home, ha aggiunto le icone dei canali, aggiunto l’opzione del link “Aggiungi alla coda” e inoltre la possibilità di nascondere alcuni contenuti presenti tra i consigliati. Nulla di sostanzialmente difficoltoso dunque, basterà nel caso un rapido e semplice aggiornamento alla propria app.

