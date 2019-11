Zalando offre lavoro, come candidarsi e tante altre informazioni

In occasione dell’apertura del prossimo negozio in Veneto, Zalando è in cerca di assunzione.

Zalando è una nota azienda che opera nel settore dell’e-commerce e può contare un bel numero di lavoratori. Prossimamente aprirà un nuovo centro di distribuzione a Nogarole Rocca, a Verona. Questo permetterà che ci sia una situazione di occupazione sul territorio dato che Zalando è alla ricerca di 1000 i lavoratori da inserire proprio lì.

Vediamo qualche informazione più da vicino.

In occasione della prossima apertura Zalando offre lavoro

Si parla della costruzione di un nuovo hub dedicato alla logistica dell’azienda di e-commerce in Veneto.

A tal proposito, i lavori di costruzione del polo logistico di Nogarole Rocca sono quasi terminati e la struttura dovrebbe entrare in funzione nel 2020.

Grazie a questa nuova struttura c’è la possibilità di offrire lavoro a ben 1000 persone da inserire proprio a Nogarole Rocca.

In occasione, Zalando sta preparando una campagna di recruiting.

Il nuovo magazzino in Veneto

Il nuovo magazzino che sorgerà a Nogarole Rocca sarà simile ai poli logistici centrali del Gruppo, situati in Germania e Polonia.

Di conseguenza, avrà una superficie di circa 130mila metri quadri.

La struttura nasce per permettere all’azienda di velocizzare le consegne nei mercati del Sud Europa e di potenziare il servizio per i clienti italiani.

Il lavoro prenderà avvio nei primi mesi del 2020.

Come posso candidarmi?

Per potersi candidare al lavoro presso il nuovo negozio di Zalando a Nogarole Rocca bisogna visitare la pagina dedicata alle carriere della Fiege, dalla quale è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, con il proprio curricul vitae.

Infine, ci teniamo a precisare che durante l’anno il Gruppo seleziona personale per assunzioni presso varie sedi a livello internazionale e offre anche opportunità di impiego per Italiani.

Leggi anche:

Zalando, la comodissima novità: compri subito, paghi dopo 18 giorni

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062