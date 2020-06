Zanardi in condizioni gravi ma stabili dopo l’intervento chirurgico per lesioni alla testa

Alex Zanardi rimane in una condizione “grave” ma “stabile” dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per gravi ferite alla testa subite in un incidente di gara di handbike in Italia venerdì. Zanardi è stato coinvolto in un incidente con un veicolo pesante sull’autostrada mentre partecipava all’evento ‘Obiettivo tricolore’ della paralimpica venerdì vicino a Siena. L’incidente è avvenuto alle 17:05 ora locale, con i vigili del fuoco, la polizia nazionale e la polizia locale che hanno assistito alla scena.

È stato trasportato in aereo all’ospedale universitario di Siena e ha trascorso due ore e mezza venendo sottoposto ad una delicata operazione neurochirurgica e ha subito un intervento maxillo-facciale, secondo un aggiornamento dell’ospedale, prima di essere trasferito in un’unità di terapia intensiva con una prognosi riservata in una condizione “molto grave”.

Un successivo aggiornamento dell’ospedale, rilasciato sabato alle 10:00 ora locale, ha riferito che Zanardi “ha parametri emodinamici e metabolici stabili”, ma continua a essere “intubato e supportato dalla ventilazione artificiale”. “Il quadro neurologico rimane serio”, si legge.

Zanardi è uno dei principali atleti paralimpici, avendo vinto quattro medaglie d’oro sul suo handbike nei giochi del 2012 e 2016. Il 53enne ex pilota di Formula 1 ha vinto il campionato CART due volte prima di un incidente al Lausitzring nel 2001 che gli ha causato l’amputazione di entrambe le gambe.

