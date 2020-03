ZTE Axon 11 5G, specifiche e caratteristiche

ZTE annuncia un nuovo device nel suo catalogo di smartphone, sarà lo ZTE Axon 11 5G, dotato di processore Snapdragon 765G ed uno schermo AMOLED da 6,47 pollici. Scopriamo le ulteriori specifiche.

ZTE Axon 11 5G: specifiche tecniche

Sarà il modello successivo dello ZTE Axon 10s Pro 5G, quello che la ZTE mette al lancio. Trattasi di un nuovo top di gamma, lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,47 pollici dual edge ed una cover in vetro. A completare le specifiche tecniche del nuovo smartphone troviamo una fotocamera frontale da 20 megapixel ed altre quattro fotocamere nel modulo posteriore, di forma quadrata. La componente hardware dello ZTE Axon 11 5G si avvale di un processore Snapdragon 765G octa core ed uno spazio in memoria RAM di 6/8 GB ed uno storage di 128 e 256 GB in base al modello. Tutto espandibile con schede micro SD.

Ulteriori specifiche e caratteristiche dello ZTE Axon 11 5G

Le quattro fotocamere posteriori avranno sensori da 64 megapixel e da 8, 2 e 2 per le restanti tre. Ovviamente il tutto si completa di porta USB type C e lettore di impronte digitali, mentre la batteria è una batteria 4.000 mAh con la ricarica rapida Quick Charge 4. Sistema operativo sarà Android 10. Il prezzo, al momento è esclusivamente in Yuan, per il mercato cinese, ma tradotto in euro stiamo a ridosso delle 350 euro e le 450 per la versione di maggiore memoria GB. Non è noto se arriverà anche in Europa, dove al momento è disponibile il modello precedente 10s 5G.

