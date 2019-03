Esenzione ticket per tiroide, quattro possibilità con codice 026, 027, 035, 056

E’ possibile ottenere l’esenzione per la disfunzione della tiroide, secondo le ultime novità previste nel decreto legislativo del 12 gennaio 2017. Analizziamo quali sono le patologie e quali sono gli esami esenti, inoltre analizzeremo come fare domanda per ottenere l’esenzione del Ticket e la documentazione necessaria.

Esenzione Ticket per: Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo

Codice 026.252.0 e codice 026.252.1

Visita di controllo: necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti



Radiografia ossea a carico dei distretti interessti



87.03.1 TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD (87.03.D) non più di 1 volta l’anno



88.74.1 ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retroperitoneale. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1 non più di 1 volta l’anno



88.99.6 DENSITOMETRIA OSSEA. DXA LOMBARE non inferiore a 12 -18 mesi



88.99.7 DENSITOMETRIA OSSEA. DXA FEMORALE non inferiore a 12 -18 mesi



88.99.8 DENSITOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE non inferiore a 12 -18 mesi



89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA

90.11.4 CALCIO TOTALE

90.16.3 CREATININA. Non associabile a 90.16.4

90.24.3 FOSFATO INORGANICO (FOSFORO)

90.35.5 PARATORMONE (PTH). Molecola intatta

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

95.02 PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZA MIDRIASI FARMACOLOGICA

Esenzione Ticket per Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo Acquisito Grave (valori TSH > 10 mU/L) Ipotiroidismo congenito

Codile 027.243 e codice 027.244



Visita di controllo: necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti



87.44.1 RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale



88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: eventuale ecocolordoppler delle ghiandole salivari e della tiroide. Escluso Ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7



88.72.2 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3)

complicanza cardiaca



oppure 88.72.3 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (88.72.2)

complicanza cardiaca



89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA complicanza cardiaca



90.15.2 CORTICOTROPINA (ACTH)

90.42.1 TIREOTROPINA (TSH). Non associabile a 90.41.8

90.42.3 TIROXINA LIBERA (FT4). Non associabile a 90.41.8

90.43.3 TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3). Non associabile a 90.41.8

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

Tiroidite di Haschimoto – Tiroidite Linfocitaria – Tiroidite di Hashimoto

Codice: 056.245.2



Visita di controllo necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti



88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: eventuale ecocolordoppler delle ghiandole salivari e della tiroide. Escluso Ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7



90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)

90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT)

90.42.1 TIREOTROPINA (TSH). Non associabile a 90.41.8

90.42.3 TIROXINA LIBERA (FT4). Non associabile a 90.41.8

90.43.3 TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3). Non associabile a 90.41.8

90.62.2 EMOCROMO: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

Morbo di Basedow, altre forme di Ipertiroidismo Gozzo Tossico Diffuso, Gozzo Tossico Uninodulare, Gozzo Multinodulare Tossico, Gozzo Nodulare Tossico non specificato

Codici: 035.242.0 – 035.242.1 – 035.242.2 – 035.242.3

Visita di controllo necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti



Prestazionii radioterapiche definite dallo stato specifico in base al piano di trattamento

87.03.1 TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD (87.03.D) non più di 1 volta l’anno

87.44.1 RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale

88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: eventuale ecocolordoppler delle ghiandole salivari e della tiroide. Escluso Ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7

non più di 1 volta l’anno



88.72.2 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3)

oppure

88.72.3 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (88.72.2)

89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA



89.7B.4 PRIMA VISITA DI MEDICINA NUCLEARE Incluso: Valutazione pretrattamento e stesura del piano di trattamento



90.11.4 CALCIO TOTALE



90.24.3 FOSFATO INORGANICO (FOSFORO)



90.42.1 TIREOTROPINA (TSH). Non associabile a 90.41.8



90.42.3 TIROXINA LIBERA (FT4). Non associabile a 90.41.8



90.43.3 TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3). Non associabile a 90.41.8



90.51.4 ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)



90.54.4 ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

92.01.5 SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-123

95.02 PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZA MIDRIASI FARMACOLOGICA

95.09.2 ESOFTALMOMETRIA

95.13 ECOGRAFIA OCULARE

Per ottenere l’esenzione Ticket per la Tiroide, bisogna presentare domanda

Per ottenere l’esenzione del Ticket per patologie legate alla Tiroide come sopra evidenziato, bisogna fare richiesta all’Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:

copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;

copia del verbale di invalidità;

copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;

certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;

certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.