Domanda di pensione al patronato: quanto si paga?

Molti dei servizi Inps offerti dai Patronati sono offerti gratuitamente anche se alcune pratiche Inps offerte sono a pagamento a partire dall’anno 2018.

Proprio per questo motivo sono molti i nostri utenti che ci scrivono per chiederci se la domanda della pensione presentata tramite patronato sia o meno a pagamento.

Domanda pensione patronati gratuita o no?

I patronati sono finanziati dallo Stato e in particolare dai contributi che ni contribuenti versiamo all’Inps. Ma se fino al 2017 tutte le pratiche Inps ed Inail erano gratuite presso i patronati, e ad ogni patronato era riconosciuto un punteggio per ogni pratica inviato (e ad ogni punto veniva riconosciuta una retribuzione). Nel 2018 ogni patronato incassa per ogni punto riconosciuto circa 35 punti e per una pratica di pensione incassa 175 euro (5 punti).

Le pratiche di pensione, quindi, non devono essere pagate dall’utente e sono completamente gratuite poichè sono pagate al patronato dallo Stato.

Quali pratiche il patronato svolge gratuitamente?

I servizi che il patronato deve svolgere gratuitamente sono: