Pensione quota 41 lavori gravosi: cosa fare se il codice Istat è sbagliato?

Purtroppo l’Inps si rifà al codice Istat ma potrebbe sentire un Caf o un Patronato per vedere se è possibile fare ricorso allegando dichiarazione firmata dal datore di lavoro relativa alle caratteristiche dei mezzi guidati e alle mansioni operate come dipendente.

Per accedere alla quota 41 riservata ai lavori precoci bisogna, oltre ad avere almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni, e 41 anni di contributi versati, appartenere ad una delle categorie tutelate, ovvero lavoratori disoccupati, disabili, caregiver, usuranti o gravosi.

Buona sera volevo sapere per i lavori gravosi io sono carrellista da 10 anni in cartiera. Ho fatto domanda ma è stata rifiutata perché il codice Istat e sbagliato 2212 avendo maturato 41 anni contributi a fine giugno.

