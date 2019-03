Trattazione Unicarpe domanda di pensione: cosa significa?

Sono molti gli utenti che ci scrivono per comprendere le strane terminologie che utilizza l’INPS nella fase di lavorazione delle domande di pensione, è il caso del nostro lettore che ci chiede: “Buongiorno, vorrei cortesemente capire cosa significa la dicitura “ TRATTAZIONE UNICARPE “ che è comparsa sulla mia domanda pensione quota 100 che risulta ancora “ IN ELABORAZIONE “.Ritengo sia un quesito che interessi molti italiani che hanno fatto domanda di pensione ON LINE.”.

Trattazione Unicarpe: cosa significa

Subito dopo la fase di Verifica del diritto c’è la fase di trattazione Unicarpe.

Si tratta della fase in cui c’è l’acquisizione dei dati di liquidazione della prestazione in cui vengono trasmesse

decorrenza

scadenza, pari al 1° giorno dal quale la prestazione non spetta, pari alla decorrenza della pensione;

numero delle settimane accreditate;

importo lordo spettante

codice del beneficio utile alla quantificazione dell’onere

alla procedura di liquidazione dal fascicolo elettronico di pensione del sistema UNICARPE – Felpe (il sistema che l’INPS utilizza per la liquidazione delle pensioni, per verificare la sussistenza dei requisiti ecc…)

Solo successivamente verrà recapitato a casa il documento UNICARPE in cui saranno riconosciute le condizioni di accesso al trattamento pensionistico.